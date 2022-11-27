После Нового года гражданам Германии придётся платить за электроэнергию вдвое больше, заявили немецкие аналитики. Как уточнили обозреватели, уже сейчас жители страны вынуждены тратить на энергоресурсы "космические" деньги.
Авторы уточнили, что в Европе всё больше нарастает недовольство последствиями украинского конфликта.
"В Кёльне, например, поставщик Rheinenergie с января будет взимать более чем в два раза больше платы за киловатт-час за основное снабжение", — заявили аналитики Spiegel.
Кроме того, не исключено, что даже в условиях повышения тарифов, ресурсов будет достаточно, чтобы обеспечить страну на зимний период.
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