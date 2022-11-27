Spiegel: новый год в Германии встретят повышением тарифов вдвое

После Нового года гражданам Германии придётся платить за электроэнергию вдвое больше, заявили немецкие аналитики. Как уточнили обозреватели, уже сейчас жители страны вынуждены тратить на энергоресурсы "космические" деньги.

Авторы уточнили, что в Европе всё больше нарастает недовольство последствиями украинского конфликта.

"В Кёльне, например, поставщик Rheinenergie с января будет взимать более чем в два раза больше платы за киловатт-час за основное снабжение", — заявили аналитики Spiegel.

Кроме того, не исключено, что даже в условиях повышения тарифов, ресурсов будет достаточно, чтобы обеспечить страну на зимний период.