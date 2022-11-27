Кива: если нельзя ударить по Зеленскому ракетой, надо поддержать бунт на Украине

Политический строй на Украине не монолитен, среди различных групп в Киеве идёт борьба за власть. России стоит использовать протестные настроения, чтобы "снести" Владимира Зеленского, заявил бывший украинский парламентарий Илья Кива.

"Снесём режим Зеленского, бриты потеряют своего миньона", — добавил экс-депутат Верховной Рады Украины.

Он уверен, что следующий украинский лидер будет более договороспособен, чем действующий президент страны, который лишь исполняет волю западных кукловодов.

"Если нельзя ударить по Банковой (офису Зеленского. — Прим. ред.) ракетой, тогда надо помочь украинцам с мятежами и бунтами", — предложил Кива.

Накануне британцы назвали Зеленского "клоуном" и посоветовали ему "проглотить свою гордость".