Правящая партия Тайваня проиграла выборы оппозиции. Китай доволен

В субботу жители Тайваня пришли на избирательные участки, чтобы выбрать мэров в девяти городах и членов городских советов и других местных лидеров по всему острову.

Оппозиционная партия Гоминьдан на большинстве участков обошла правящую партию (ДПП). Например, выиграла ключевые выборы мэров в столице Тайбэе, Таоюане и Килуне.

Согласно предварительным результатам, ДПП контролирует только пять из 21 местных правительственных учреждений.

"Результаты не оправдали наших ожиданий. Мы смиренно принимаем результаты и принимаем решение тайваньского народа”, — заявила президент Тайваня Цай Инвэнь журналистам в субботу вечером, объявив о своей отставке с поста главы партии.

Пекин считает результаты прошедших на острове выборов доказательством того, что народ Тайваня в подавляющем большинстве поддерживает мир, стабильность и "хорошую жизнь”, а китайское управление по делам Тайваня пообещало продолжить свою работу по продвижению мирных отношений и противодействию иностранному вмешательству и призывам к независимости Тайваня.

Несмотря на во многом символическую отставку, Цай останется лидером острова до конца своего второго срока — 2024 года. Она, напомним, одержала уверенную победу в 2020 году, пообещав противостоять Пекину.