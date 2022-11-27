Ведущий американского телеканала Такер Карлсон назвал президента Украины Владимира Зеленского "коррумпированным диктатором" и призвал "заткнуться".
Карлсон заявил, что единственное, что делает Зеленский — постоянно жалуется и требует денег. Кроме того, ведущий подчеркнул, что сколько бы Киеву не оказывали помощь, всё мало.
"Вы знаете этого парня? Кто этот парень? В действительности он коррумпированный украинский диктатор, требующий от нас деньги. Хватает же у него наглости! Когда он уже заткнется?", — заявил ведущий Fox News.
По мнению Карлсона, именно из-за Зеленского американская экономика "идёт на дно", но конгресс это не останавливает и он продолжает лоббировать интересы украинского лидера.
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