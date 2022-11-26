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Myśl Polska: 250 беженцев с Украины отказались выезжать из польского отеля

Мир

Отель "Икар" в польском городе Познань приютил 250 беженцев из Украины. Комфортное и бесплатное проживание в номерах, вероятно, понравилось "гостям" на столько, что они начали протест, когда их попросили освободить объект проживания.

Myśl Polska: 250 беженцев с Украины отказались выезжать из польского отеля

"Мы, нижеподписавшиеся беженцы и беженцы из Украины, проживающие в течение нескольких месяцев в гостинице "Икар" на ул. Солной, просим Воеводу Великопольского и польское правительство прекратить наше выселение из гостиницы. <…> Нам предлагается переселиться в другие населенные пункты, как правило, значительно удаленные от Познани, или снять квартиру, что при очень высоких в последнее время ценах аренды для нас недостижимо”, — приводит текст обращения беженцев Myśl Polska.

Люди, переехавшие в Польшу, должны сами обеспечивать себя жильём, в то время как мигранты считают нормой бесплатное проживание в отеле, а просьба покинуть номера воспринимается как нанесение вреда, отмечает источник. Однако поляки признают, что сами приучили беженцев жить за их счёт.

В "Икаре" поясняют, что люди из Украины жили в отеле с трёхразовым питанием, в номерах производилась уборка, можно было пользоваться парковкой и прибегнуть к помощи психолога. Все эти условия предоставлялись бесплатно.

"Таким образом, украинцы получили за счет польского налогоплательщика отпуск all inclusive", — сообщает пресс-секретарь польского гостиничного холдинга Магдалена Шефернакер.

Беженцам предложили 200 мест в дворцово-паркового комплекса в Бидруске. Владелец был удивлён яростным отказом, так как объект является архитектурным, расположен в живописном месте и совсем недалеко от Познани. Однако беженцы, ссылаясь на близость дворца к военному полигону, отказываются от предложения.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Любовь Степушова
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