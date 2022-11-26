TAC: США дали Зеленскому слишком много свободы, поставив под угрозу весь мир

Запад оказывает огромную помощь Украине, по этой причине ВСУ до сих пор держатся. Однако США не должны давать Киеву свободу в принятии решений, так как Владимир Зеленский ставит мир под угрозу, втягивая НАТО в конфликт напрямую, сообщает американское издание The American Conservative (ТАС).

Нужно отдать должное президенту Америки Джо Байдену, когда он выразил недовольство ситуацией с "ракетным гамбитом" Украины в Польше, когда Зеленский сделал попытку "бить в барабаны войны".

"Было бы достаточно опасно рисковать ядерной войной, если бы заблудшая российская ракета действительно попала на территорию страны НАТО. Это, конечно, потребовало бы предупреждения и, возможно, введения значимых нелетальных последствий, но не полномасштабной войны. Но ракета была выпущена не из России, и США жизненно заинтересованы в том, чтобы избежать войны из-за лжи", — пишет ТАС.

Враньё Киева настолько возмутило элиту Запада, что они заявили о подрыве доверия, а это куда более разрушительно, чем ракета, передаёт источник. Это уже не первый неприятный сюрприз Зеленского для Вашингтона. Атака на Крымский мост, обстрелы Белгородской области и убийство Дарьи Дугиной могли привести к эскалации конфликта, что опасно для Соединённых Штатов, отмечает автор материала.

"Вашингтону следует отказаться от своей мантры о том, что "всё зависит от Киева". Этого нет и не должно быть — конечно, пока американцы вливают деньги и оружие в Украину, подвергая их риску, если конфликт распространится. Администрация должна чётко дать понять, как далеко простирается её поддержка, и что она не будет вступать в горячую войну", — считают американцы.

Кроме того, инцидент с ракетой в Польше заставляет Вашингтон изменить курс. И это не последняя провокация Украины, чтобы втянуть НАТО в конфликт с Россией, уверены в ТАС. Поэтому США необходимо значительно сократить военную помощь Киеву, заключил автор.