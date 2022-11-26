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Марков о смерти главы МИД Белоруссии Макее: Канал связи с Западом исчез

Мир

Политолог Сергей Марков считает, что смерь главы МИД Белоруссии Владимира Макея оборвала связь Александра Лукашенко с Западом.

Марков заявил, что Макей был основным фаворитом Запада на пост проевропейского президента Белоруссии.

"Его уход это символ наступившей невозможности курса Белоруссии на отрыв от России и союза с Западом", — написал политолог в своём микроблоге.

Марков предположил, почему Лукашенко оставлял Макея на посту министра иностранных дел.

"Потому что надеялся, что он понадобится как канал связи с Западом? А теперь канал исчез", — выразил своё мнение политический деятель.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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