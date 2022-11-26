Глава МИД Индии: Западу не по нраву наше мнение по Украине? Пусть живут с этим

Западу придётся смириться с позицией Индии по Украине, заявил глава МИД этой страны Субраманьям Джайшанкар. Он отметил, что Индия исторически имела разногласия с западными странами.

"Исторически у нас были разногласия с западными странами. Разногласия могли расти или уменьшаться, но они никогда не исчезали", — цитирует главу внешнеполитического ведомства Индии ТАСС.

По его словам, Запад должен смириться с позицией Индии по Украине. Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что Индия не раз призывала к диалогу и дипломатии для урегулирования конфликта на Украине.

Как сказал глава МИД Индии, он должен жить с политикой Запада по отношению к Пакистану, а Западу придётся жить с позицией его страны по Украине.

"Моя точка зрения в последние месяцы такова: ребята, я жил со многими вещами, которые вы говорили и делали, и которые мне не нравятся. Теперь иногда вам придется слышать это и от меня. Живите с этим", — сказал Субраманьям Джайшанкар.

Он подчеркнул, что западные страны в своих отношениях с Пакистаном часто проводят политику и совершают действия, которые противоречат интересам Индии.

Стоит заметить, что на Западе были бы очень непрочь привлечь Индию на свою сторону. Однако Нью-Дели — что ещё раз подтвердил глава МИД этой страны — не собирается поступаться своими интересами.

Но надо сказать, что именно из-за желания не портить отношения с Индией Запад, и в первую очередь США, проводят крайне осторожную политику в отношении этой страны, стараясь не давать повода для конфликтных ситуаций.

Как, например, в истории с ограничением цены на российскую нефть. Индия является одним из крупнейших её покупателей. И Вашингтон очень хотел бы привлечь это государство на свою сторону. Однако в Нью-Дели воздерживаются от того, чтобы выразить поддержку инициативе о "потолке" цен на российскую нефть.