В Болгарии испугались "Сербского мира" из-за связи Белграда и Москвы

Президент Сербии Александр Вучич хочет построить "Сербский мир", который представляет для стран Европы большую опасность. К такому выводу внезапно пришло болгарское издание "Факти".

В статье, опубликованной в издании, утверждается, что Сербия якобы играет роль "плацдарма России" в самом центре Еврозоны. Белград действует с оглядкой на Москву, в чём-то подражая своему союзнику.

"Представьте, если в Сербии появится российская военная база", — говорится в материале.

Представили. И как, по мнению болгарского издания, это могло бы произойти, если Сербия со всех сторон окружена странами НАТО?

Сербия до сей поры отказывается вводить санкции против России в отличие от соседей — как входящих в Евросоюз, так и государств, которые не входят в сообщество.

И материал болгарского издания стоит воспринимать в русле того давления, которое испытывает Сербия.

На днях премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что представители Европарламента требуют от страны признать независимость Косова. Кроме того, республика якобы должна ввести санкции против России.

"Эти рекомендации ценностно противоречивы. Они противоречивы в принципе", — заявила Брнабич.

Она отметила, что Сербии рекомендуют ввести санкции против России, сославшись на то, что Российская Федерация нарушила территориальную целостность другого государства. При этом в другой рекомендации Сербию призывают саму отказаться от своей территориальной целостности.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что его страна не будет вводить санкции против России, несмотря на оказываемое против неё давление.