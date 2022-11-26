Бельгия поставит Украине десять подводных дронов и две мобильные лаборатории

Правительство Бельгии решило поставить Украине десять беспилотных подводных аппаратов и две мобильные лаборатории. Об этом заявила министр обороны Людивин Дедондер.

По её словам, эти дроны позволяют обнаруживать все подводные угрозы, том числе мины и шпионское оборудование.

Министр считает, что новые технологии смогут оказать значительную помощь Киеву.

Такими аппаратами уже располагает бельгийская армия, добавил она.

Ранее Россия обвинила Украину в том, что поставленные Киеву морские дроны атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе.