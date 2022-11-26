Правительство Бельгии решило поставить Украине десять беспилотных подводных аппаратов и две мобильные лаборатории. Об этом заявила министр обороны Людивин Дедондер.
По её словам, эти дроны позволяют обнаруживать все подводные угрозы, том числе мины и шпионское оборудование.
Министр считает, что новые технологии смогут оказать значительную помощь Киеву.
Такими аппаратами уже располагает бельгийская армия, добавил она.
Ранее Россия обвинила Украину в том, что поставленные Киеву морские дроны атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе.
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