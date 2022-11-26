Пилько: "На Ближнем Востоке могут появиться сразу три ядерные державы"

Окончательный провал плана действий, известного также как Соглашение по иранской ядерной программе (СВПД), вполне может привести к появлению в мире ещё одной ядерной державы. А дальше есть риск начала неконтролируемого процесса ядерного вооружения, пишет в своём Telegram-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

"Иранская ядерная бомба в совокупности с успехами Тегерана в ракетостроении и производстве БПЛА кардинально изменит ситуацию на Ближнем Востоке. Региональное ядерное противостояние Ирана и Израиля — это только одно из последствий. Скорее всего, после обретения Тегераном ядерного статуса его сильно захотят получить Турция и Египет. Таким образом, может сложиться ситуация, при которой на Ближнем Востоке появятся сразу три ядерные державы. И это изменит ситуацию не только в регионе, но и в мире в целом. В мировой политике начнётся ползучая нуклеаризация", — пишет Пилько.

Историк отмечает, что многие страны захотят в ядерный клуб, в частности, Бразилия и Аргентина, Южная Корея и Япония. Может, даже и Италия. А потом неизбежно и снижение порога применения ядерного оружия. Вот такой вот опасный мир нас может ждать в будущем.