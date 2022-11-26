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Украинка резко отчитала Зеленского за то, что не хочет идти на переговоры с РФ

Мир

Жительница Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому в соцсети и жёстко раскритиковала проводимую им политику. Свою речь она щедро пересыпала нецензурной бранью.

Женщина заявила, что люди без работы сидят в погребах и подвалах, и не знают, чем кормить детей.

Она также задала вопрос Зеленскому, чего он добился за время своего правления. По словам украинки, он сделал всё для того, чтобы выехало из страны ещё больше, чем до него.

По мнению женщины, во всех бедах людей виноват Зеленский, который не хочет садиться за стол переговоров с Россией.

Кроме того, она обвинила его жену Елену в том, что она не занимается женскими обязанностями, а "ходит и выпрашивает оружие".

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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