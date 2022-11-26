Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в шутливой форме прокомментировала заявление польского лидера Анджея Дуды о том, что в Польше не найдены останки второй ракеты, которые упали в Пшеводуве со стороны Украины.
По её словам, в НАТО могут не найти украинского лидера Владимира Зеленского на Украине, как не нашли вторую ракету в Польше.
"Президент Польши Дуда: "Знаю, что сначала была информация о двух ракетах. После следственных действий остатки второй ракеты на территории Польши не обнаружены. Вторая ракета стопроцентно была, только упала не на территорию Польши, а на территорию Украины", написала она в своём Telegram-канале.
"Вот так потом натовцы скажут, что и Зеленский не обнаружен. Мол, видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то", — отметила Захарова.
Ранее сообщалось, что Дуду может устроить только полное поражение Российской Федерации.
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