Захарова с юмором отреагировала на заявление Дуды о пропаже второй ракеты

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в шутливой форме прокомментировала заявление польского лидера Анджея Дуды о том, что в Польше не найдены останки второй ракеты, которые упали в Пшеводуве со стороны Украины.

По её словам, в НАТО могут не найти украинского лидера Владимира Зеленского на Украине, как не нашли вторую ракету в Польше.

"Президент Польши Дуда: "Знаю, что сначала была информация о двух ракетах. После следственных действий остатки второй ракеты на территории Польши не обнаружены. Вторая ракета стопроцентно была, только упала не на территорию Польши, а на территорию Украины", написала она в своём Telegram-канале. "Вот так потом натовцы скажут, что и Зеленский не обнаружен. Мол, видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то", — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что Дуду может устроить только полное поражение Российской Федерации.