Зеленская: будем терпеть блэкаут три года, если пустят в ЕС

Супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что украинский народ готов терпеть отсутствие света, воды и тепла два-три года, если они станут членами Европейского союза.

"Блэкаут — это не самое страшное, что может с нами случится", — сказала она в интервью BBC.

По словам первой леди Украины, 90 процентов опрошенных украинцев готовы терпеть лишения несколько лет, если потом они станут равноправными членами Евросоюза.

"Спрашивали украинцев, как они могут, сколько ещё они могут терпеть в этих условиях, без света, без тепла. Мы знаем, что зима может стать для нас ещё одним испытанием, если не будет тепла в наших домах. И украинцы, большинство, это было более 90% опрашиваемых, ответили, что они готовы это терпеть два, три года, если они видят перспективу нашего членства в ЕС", — отметила она.

Ранее обозреватель Reseau International Валентин Валеску заявил, что сейчас выключатель света на Украине находится в руках генерала Сергея Суровикина, а Киев в таких условиях продержится от силы до весны.