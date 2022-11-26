Киодо: Япония разрабатывает стратегию ответных ударов совместно с США

Япония готова прибегнуть к контрударам по базам противника вместе с США в случае угрозы нападения на неё. Данная позиция страны проходит обсуждение в правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии и партии "Комэйто". Об этом сообщило агентство Kyodo.

Удары будут наноситься по военным целям, однако не исключается поражение и командных центров.

Правительство обеспокоены тем, что развитие ракетно-ядерной программы КНДР представляет угрозу безопасности Японии. Мощь Китая увеличивается. Поэтому власти страны поставили задачу по укреплению обороноспособности островного государства.

Рассматривается вопрос о нанесении ударов по пусковым установкам потенциального противника. Планируется создать запасы боеприпасов.