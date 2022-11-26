TAC: Зеленский хочет развязать войну с РФ до последнего американца

Провокация с украинской ракетой в Польше, в результате которой погибли два человека, показывает желание Владимира Зеленского втянуть США в украинский конфликт.

В настоящее время нет никаких сомнений, что Киев будет продолжать попытки столкнуть российскую и американскую армию на поле боя, заявил американский эксперт Дуг Бэндоу.

"Позиция Зеленского, конечно, понятна. Он заботится об Украине, а не о США, и был бы рад воевать с Россией до последнего американца", — пишет он в статье для издания The American Conservative.

Если Вашингтон в ближайшее время не откажется от безусловной поддержки киевского режима, отметил специалист, весь мир ждёт глобальный конфликт с использованием ядерного оружия.