Политолог Шаповалов рассказал об "эволюции взглядов Зеленского"

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что взгляды президента Украины Владимира Зеленского на разрешение украинского кризиса эволюционируют по ходу спецоперации.

От утверждений о том, что украинский конфликт прекратится только после того, как Киев вернёт все утраченные территории, Зеленский перешёл к более мягким высказываниям. Так, накануне он отметил, что при возможности будет не против возвращения Крыма невоенным путём.

"Мы наблюдем весьма интересную эволюцию взглядов Зеленского. С одной стороны, он утверждает, что Украина обладает сильной, непобедимой армией и угрожает всяческими военными наступлениями. С другой стороны, появилось неожиданное заявление о мирном возврате Крыма. Скорее всего, это свидетельствует о том, что реальные военные ресурсы на исходе, а военная помощь Запада тоже не может в полной мере компенсировать потери", — сказал Шаповалов в беседе с Радио 1.

По мнению политолога, США потребовали, чтобы Зеленский сменил риторику и прекратил озвучивать неадекватные заявления, связанные с военной агрессией.

В пятницу, 25 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина продолжает отстаивать позицию силового возвращения Крыма, а об отчуждении территорий России военным или невоенным путём речи быть не может.