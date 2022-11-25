Украинские депутаты призвали выгнать Россию из ООН

Верховная рада Украины зарегистрировала проект постановления, в котором предлагается признать Россию "государством-спонсором терроризма" и выгнать её из Организации Объединённых Наций.

Автором законодательной инициативы является спикер Рады Руслан Стефанчук.

В пояснительной записке обосновывается необходимость лишить Россию права вето, исключить её из Совета Безопасности ООН и реформировать организацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию нужно лишить права участия в голосованиях Совбеза ООН. Украинский лидер считает, что подобные меры в отношении РФ позволят "восстановить справедливость внутри структуры ООН".