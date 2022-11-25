Подоляк заявил, что Украина не пойдёт на капитуляцию в обмен на свет

Украина не пойдет на капитуляцию в обмен на свет. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он убеждён, что западные страны продолжат и дальше поставлять вооружение в Киев, поскольку нельзя допустить победы России.

"Вы всё равно передадите нам ракеты ATACMS, вы всё равно передадите нам бронетехнику: Leopard или Abrams — любую бронетехнику. Потому что нельзя проиграть. И мы не будем отказываться от конфликта ради капитуляции в обмен на свет", — заявил Подоляк в интервью "24 каналу".