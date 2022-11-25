Елена Зеленская: 90% украинцев готовы жить без света и тепла три года ради ЕС

Для того, чтобы Украина стала членом Евросоюза, 90 процентов жителей страны готовы жить без света и тепла три года. Об этом заявила первая леди Незалежной Елена Зеленская.

"Они хотят быть в этой европейской семье на равных", — сказала супруга президента в интервью BBC.

По её словам, жители Украины могут вытерпеть нынешние условия ради "чувства достоинства и демократической семьи", которая их ждёт.

"Мы оптимистично смотрим на эти вещи", — заявила Зеленская.

Также супруга президента отметила, что 75 процентов украинцев испытывают эмоциональный стресс и истощение.