Захарова назвала НАТО соучастником преступлений киевского режима

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс является соучастником преступлений киевского режима.

Так она прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны альянса увеличили производство запчастей и боеприпасов советского образца для Вооружённых сил Украины.

"НАТО — соучастник преступлений киевского режима", — подчеркнула Захарова.

Ранее Столтенберг неоднократно говорил, что НАТО не является участником вооружённого конфликта на Украине.