Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс является соучастником преступлений киевского режима.
Так она прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны альянса увеличили производство запчастей и боеприпасов советского образца для Вооружённых сил Украины.
"НАТО — соучастник преступлений киевского режима", — подчеркнула Захарова.
Ранее Столтенберг неоднократно говорил, что НАТО не является участником вооружённого конфликта на Украине.
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