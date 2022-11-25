Герасимов: США продолжают своё существование за счёт "донорства" Евросоюза

США нуждаются в постоянном "доноре", с помощью которого они смогут существовать как государство. Раньше в качестве "жизненной силы" Вашингтона выступала Москва, но Россию не устраивал подобный статус. Теперь американским "донором" стал Евросоюз. Об этом заявил эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов, комментируя Pravda.Ru получение Вашингтоном сверхприбыли за счёт Украины и ЕС.

"Соединённые Штаты вступили в рецессию. У них большой государственный долг — триллионы долларов. У них рушилась вся экономика и весь уклад жизни", — отметил он.

На данный момент США компенсируют свои проблемы за счёт Евросоюза, указал Герасимов. Эксперт привёл в пример диверсию на "Северных потоках", после чего американцы начали поставлять свой газ в Европу в несколько раз дороже.

Собеседник Pravda.Ru сравнил развитие Евросоюза и России с качелями. После распада СССР начали объединяться европейские страны. Однако сейчас РФ воссоединяется со своими законными территориями, а ЕС разваливается, отметил эксперт.

Ранее высокопоставленные европейские политики обвинили Вашингтон в получении сверхприбыли за счёт украинского конфликта и кризиса в ЕС.