США нуждаются в постоянном "доноре", с помощью которого они смогут существовать как государство. Раньше в качестве "жизненной силы" Вашингтона выступала Москва, но Россию не устраивал подобный статус. Теперь американским "донором" стал Евросоюз. Об этом заявил эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов, комментируя Pravda.Ru получение Вашингтоном сверхприбыли за счёт Украины и ЕС.
"Соединённые Штаты вступили в рецессию. У них большой государственный долг — триллионы долларов. У них рушилась вся экономика и весь уклад жизни", — отметил он.
На данный момент США компенсируют свои проблемы за счёт Евросоюза, указал Герасимов. Эксперт привёл в пример диверсию на "Северных потоках", после чего американцы начали поставлять свой газ в Европу в несколько раз дороже.
Собеседник Pravda.Ru сравнил развитие Евросоюза и России с качелями. После распада СССР начали объединяться европейские страны. Однако сейчас РФ воссоединяется со своими законными территориями, а ЕС разваливается, отметил эксперт.
Ранее высокопоставленные европейские политики обвинили Вашингтон в получении сверхприбыли за счёт украинского конфликта и кризиса в ЕС.
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