WP: Польша надеется получить поддержку ЕС и НАТО в вопросе репараций от Германии

Польша планирует направить в Евросоюз, НАТО и Совет Европы ноту о военных репарациях, которые Варшава требует от Берлина. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Аркадиуш Мулярчик.

Он подчеркнул, что Германия так и не рассчиталась за ущерб, который был нанесён Польше во время Второй мировой войны. Берлин не вернул культурные ценности, произведения искусства, а также не выплатил компенсации полякам, которые пострадали от немецкой агрессии, указал политик.

"Мы хотим открыть международную дискуссию о позиции Германии, о том, как Германия рассчиталась или не рассчиталась за Вторую мировую войну с Польшей", — цитирует его слова Wirtualna Polska.