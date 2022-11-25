Польша планирует направить в Евросоюз, НАТО и Совет Европы ноту о военных репарациях, которые Варшава требует от Берлина. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Аркадиуш Мулярчик.
Он подчеркнул, что Германия так и не рассчиталась за ущерб, который был нанесён Польше во время Второй мировой войны. Берлин не вернул культурные ценности, произведения искусства, а также не выплатил компенсации полякам, которые пострадали от немецкой агрессии, указал политик.
"Мы хотим открыть международную дискуссию о позиции Германии, о том, как Германия рассчиталась или не рассчиталась за Вторую мировую войну с Польшей", — цитирует его слова Wirtualna Polska.
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