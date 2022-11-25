Греция передаст Украине ЗРК С-300 для борьбы с БПЛА ВС РФ и получит системы НАТО

Греция намерена отказаться от российских систем ПВО в пользу зенитных систем НАТО. Об этом информирует издание "Элефтерос Типос".

Сообщается, что комплексы из России устарели. Ряд других стран Европы уже произвели их замену на более современные.

"Для нашей страны такая замена касается зенитных комплексов "Тор-М1", а также зенитно-ракетного комплекса С-300, который годами находился в Ираклионе на Крите, так как в 1998 году не было возможности развернуть его на Кипре", — говорится в материале.

После отказа Греции от ЗРК С-300 и "Тор-М1" страна получит взамен зенитные системы США. Данная новость не может не радовать Киев, поскольку снятые с производства российские ПВО старых образцов отправятся на Украину и будут использованы для борьбы с ракетами и беспилотниками ВС РФ.