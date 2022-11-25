Комбат Ходаковский: бывшие "друзья" ненавидят Россию из-за природного богатства

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил отношение России со стороны других государств поговоркой: "Друзей держи близко, а врагов ещё ближе". Он отметил, что многие недоброжелатели Москвы могли бы давно вступить в вооружённый конфликт, однако они становились "приятелями" России и удерживались в этом статусе до недавнего времени.

"Теперь же мы видим, как в бывших "друзьях", многие из которых были спасены нами от исторического забвения, вдруг проснулся геном враждебности к России, и они наперегонки кинулись доказывать, как они её ненавидят", — заявил Ходаковский.

По его мнению, единственным регионом, который сохраняет нейтралитет, является только Арктика, поскольку полярные медведи не могут быть вовлечены в мировую политику. "Тихая экспансия" Китая не является нейтральной позицией, отметил комбат.

"Причина этого только в зависти: не могут окружающие принять тот факт, что мы самая богатая природными ресурсами страна на этом континенте. Но и мы стали заложниками этого богатства", — указал Ходаковский в своём Telegram-канале.