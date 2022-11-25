Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Пушилин: ВС РФ продвигаются почти по всей линии соприкосновения в ДНР
Рогов: ВС РФ уничтожили около 40 диверсантов в Запорожской области
Daily Mail: вакцинация до 11 часов утра усилит иммунный ответ
WP: Польша надеется получить поддержку ЕС и НАТО в вопросе репараций от Германии
Марочко: все попытки прорыва ВСУ в ЛНР заканчиваются для Киева большими потерями
Военкор Сладков заявил, что западные наёмники "гнобят" солдат ВСУ в окопах
Аксёнов назвал бредом заявление Киева об убитых в Крыму "иранских инструкторах"
Царьград: есть несколько вариантов атак на Крым и способов защиты
Депутат Шеремет: все попытки ВСУ посягнуть на Крым обернутся для них крахом

Комбат Ходаковский: бывшие "друзья" ненавидят Россию из-за природного богатства

Мир

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил отношение России со стороны других государств поговоркой: "Друзей держи близко, а врагов ещё ближе". Он отметил, что многие недоброжелатели Москвы могли бы давно вступить в вооружённый конфликт, однако они становились "приятелями" России и удерживались в этом статусе до недавнего времени.

Комбат Ходаковский: бывшие "друзья" ненавидят Россию из-за природного богатства

"Теперь же мы видим, как в бывших "друзьях", многие из которых были спасены нами от исторического забвения, вдруг проснулся геном враждебности к России, и они наперегонки кинулись доказывать, как они её ненавидят", — заявил Ходаковский.

По его мнению, единственным регионом, который сохраняет нейтралитет, является только Арктика, поскольку полярные медведи не могут быть вовлечены в мировую политику. "Тихая экспансия" Китая не является нейтральной позицией, отметил комбат.

"Причина этого только в зависти: не могут окружающие принять тот факт, что мы самая богатая природными ресурсами страна на этом континенте. Но и мы стали заложниками этого богатства", — указал Ходаковский в своём Telegram-канале.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Данилов: в Крыму убиты инструкторы из Ирана, обучавшие ВС РФ пилотированию БПЛА

Алексей Данилов заявил, что в Крыму были убиты иранские инструкторы.

Данилов: в Крыму убиты инструкторы из Ирана, обучавшие ВС РФ пилотированию БПЛА
Разведчики ВСУ пожаловались Зеленскому на преступный приказ командования
Разведчики ВСУ пожаловались Зеленскому на преступный приказ командования
Баранец: зима поможет ВС РФ уничтожить вооружение НАТО на Украине
Генштаб ВСУ заявил о 15 тысячах военных Белоруссии, готовых к участию в СВО
Риттер: Америка "взяла бы" Украину за неделю. Проблема в том, что РФ — не США Ольга Лебедева Знак зодиака 25 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Путин не даст Армении выйти из ОДКБ Любовь Степушова
Военные ВСУ жалуются на затопление окопов из-за ударов войск ВС РФ
Rebelión: ракеты Украины упали в Польше согласно плану Киева
Попытка превратить Совбез ООН в судилище над РФ провалилась: Небензя "отбил" все фейки
Попытка превратить Совбез ООН в судилище над РФ провалилась: Небензя "отбил" все фейки
Последние материалы
Военкор Сладков заявил, что западные наёмники "гнобят" солдат ВСУ в окопах
Аксёнов назвал бредом заявление Киева об убитых в Крыму "иранских инструкторах"
Царьград: есть несколько вариантов атак на Крым и способов защиты
Депутат Шеремет: все попытки ВСУ посягнуть на Крым обернутся для них крахом
Генерал Гурулёв прогнозирует завершение "всей истории" к 2027-2030 году
Греция передаст Украине ЗРК С-300 для борьбы с БПЛА ВС РФ и получит системы НАТО
Британский бронеавтомобиль Husky TSV ВСУ уничтожен в Херсонской области
Провалы снегоуборки прошлой зимы "свели с ума" Александра Беглова
Темур Пипия: Грузия придерживается дружеских отношений с Россией
Глава МИД Британии: Киев получит от Лондона 35 спецмашин и три миллиона фунтов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников