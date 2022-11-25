С прилавков супермаркетов Киева и области исчезли все хлебобулочные изделия. Об этом сообщило в своём Telegram-канале украинское издание "Страна.ua".
Отмечается, что на полках некоторых магазинов ничего, кроме лавашей, вообще нет.
Как рассказали сотрудники продовольственных магазинов, скупать хлеб люди массово начали вчера утром. Киевляне "смели с полок" все хлебобулочные изделия, включая сладкие булочки и готовые сэндвичи.
Ранее сообщалось, что после ракетных ударов по энергетическим объектам Украины во многих городах появились огромные очереди за водой и на автозаправки.
Сегодня в городской военной администрации Киева заявили, что половина потребителей остаются без света, при этом в городе восстановлено водоснабжение, а теплоснабжение в процессе возвращения.
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