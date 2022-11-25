Высокопоставленные европейские политики стали всё чаще обвинять Вашингтон в получении сверхприбыли за счёт кризисной ситуации на Украине и в странах ЕС. Об этом пишет Politico.
По информации издания, некоторые государственные деятели Евросоюза "приходят в ярость" из-за действий официальных лиц США. Европа обеспокоена тем, что американцы продолжают зарабатывать, несмотря на экономический кризис, с которым столкнулись многие страны, сказано в материале.
Как пояснил источник газеты, США — единственное государство, пытающееся извлечь прибыль из конфликтной ситуации вокруг Украины.
"Они стали продавать больше газа по высоким ценам, а также больше оружия", — сказал представитель ЕС.
В статье подчёркивается, что политика США способна привести к разрушению промышленности в европейских странах. При этом Вашингтон пока не собирается корректировать свои шаги и консультироваться с ЕС по различным проблемным вопросам, резюмировали авторы публикации.
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