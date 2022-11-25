США хотят разместить вооружение в космосе, чтобы противостоять Китаю и КНДР

Вашингтон создал первую региональную ветку Космического командования ВС США в составе INDOPACOM для противостояния Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Она позволит разместить оружие на орбите, прямо над "интересующей" Штаты областью.

Кроме того, в INDOPACOM фактически признали неправомерность таких действий. Так, командующий космическими операциями КС США генерал Чанс Зальцман заявил, что такой шаг идёт в разрез с договором о вооружении в космосе.

"Учитывая сегодняшний многоаспектный характер войны, космос должен быть глубоко интегрирован с остальной частью вооружённых сил. Это нигде не может быть более верным, чем в этой AOR (в тихоокеанской зоне ответственности), где мы соревнуемся с мыслящим противником", — цитируют Зальцмана argumenti.ru.

Как уточнил американский генерал, в ИТР США "противостоит" не только КНР, но и Россия с Северной Кореей.

"Мы впервые создаём боевой бранч КС в соответствии с правилами военного строительства с командованием и штабом, которые будут сосредоточены исключительно на интеграции космических возможностей", — резюмировал Зальцман.