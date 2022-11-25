Глава МО Британии Бен Уоллес призвал ВСУ продолжать наступление

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес оценил положение дел ВСУ в ходе украинского конфликта и призвал командование киевского режима не отказываться от дальнейшего наступления. Он подчеркнул, что ВСУ есть "преимущество" в вооружении и подготовке личного состава.

"Я призвал украинскую армию не снижать темпы наступления этой зимой. У них имеется 300 тысяч комплектов зимней, арктической формы, которая была передана союзниками, международным сообществом", — цитирует его слова The Daily Beast.

Также Уоллес посоветовал своим украинским коллегам, с которыми он разговаривает "почти еженедельно", не бояться наступления зимы.