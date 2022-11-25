LBC: милое отношение британцев к украинским беженцам осталось в прошлом

Жители Британии перестали мило общаться с украинскими беженцами после завершения шестимесячной программы поддержки. Об этом сообщает LBC.

По данным радиостанции, украинцы всё чаще сталкиваются со сложностями при попытке арендовать жильё. Отмечается, что многие британцы отказываются предоставлять им квартиры из-за наличия статуса мигрантов.

"Я была шокирована, ведь раньше все были очень милы к нам", — поделилась беженка с Украины.

Она также добавила, что жители Великобритании устраивают дискриминацию мигрантам. Как пояснила женщина, ей приходится нелегко в этой стране вместе с четырьмя детьми.

Ранее украинские беженцы пожаловались, что их выселяют из отеля в Дублине, где они проживали с мая. Многие мигранты были расстроены таким решением властей, так как уже нашли работу в этом районе.