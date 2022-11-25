Читатели Daily Mail: Байдену срочно нужно "проверить голову"

Лидер США Джо Байден заблуждается в том, что он находится в первоклассной форме. Об этом заявили американские читатели издания Daily Mail.

Жители США напомнили: недавно в ходе выступления Байден поинтересовался у американцев, действительно ли люди считают, что он нуждается в прохождении медосмотра.

"Да, думаю, ему это необходимо", — подчеркнул один из комментаторов.

Его позицию поддержали и другие пользователи. Американцы добавили, что избирателей беспокоит даже не физическое, а ментальное здоровье Байдена. Ещё один читатель порекомендовал американскому лидеру "проверить голову".

Кроме того, подписчики издания, оценивая шутку президента США о здоровье, подчеркнули: его выступление было настолько смешным, что "все забыли посмеяться". Они призвали Байдена поскорее обратиться к профильным специалистам, которые способны объективно оценить его состояние.