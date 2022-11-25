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Читатели Le Figaro: Зеленский может сохранить Украину, согласившись на её раздел

Мир

Украинский президент Владимир Зеленский должен согласиться на раздел государства, чтобы сохранить его. Такое мнение выразили читатели Le Figaro.

Читатели Le Figaro: Зеленский может сохранить Украину, согласившись на её раздел

Французы раскритиковали онлайн-выступление Зеленского на заседании ООН, которое было организовано после выхода из строя ряда объектов энергетической инфраструктуры Украины. По словам подписчиков издания, президент этой страны должен понять, что он не является героем продукции Netflix. Как отметили читатели, Зеленский способен привести своё государство к катастрофе.

"Либо он согласится на раздел Украины, либо его действия приведут к исчезновению независимой страны", — написал один из пользователей.

Его позицию поддержали и другие жители Франции. Они также напомнили, что Киев обстреливал Донецк на протяжении восьми лет, однако никто не собирал срочные заседания ООН для обсуждения этой проблемы.

Кроме того, ещё один комментатор подчеркнул: люди по всему миру начинают испытывать ненависть к Зеленскому, ведь он негативно влияет на уровень их благосостояния.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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