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МИД РБ Кубраков: установлены личности 160 белорусов, воюющих за ВСУ

Мир

Министр внутренних дел Белоруссии генерал-лейтенант Иван Кубраков сообщил, что были установлены личности 160 белорусов, воюющих за Киев.

Кубраков заявил, что все эти граждане были так или иначе замешаны в боевых действиях. Он подчеркнул, что большинство из них уже "разбежались", а кто-то даже погиб.

Белорусский генерал-лейтенант подчеркнул, что все лица, которые перешли на сторону ВСУ, являются "предателями Родины". Кубраков объяснил, что такие люди поддерживают "фашистскую идеологию", поэтому они должны быть привлечены к ответственности.

Министр также предупредил, что к ответственности будут привлекаться и те белорусы, которые пытаются через интернет узнать, как вступить в ряды ВСУ. Он уточнил, что в некоторых случаях с этими лицами будет проводиться профилактическая беседа.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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