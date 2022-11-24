МИД РБ Кубраков: установлены личности 160 белорусов, воюющих за ВСУ

Министр внутренних дел Белоруссии генерал-лейтенант Иван Кубраков сообщил, что были установлены личности 160 белорусов, воюющих за Киев.

Кубраков заявил, что все эти граждане были так или иначе замешаны в боевых действиях. Он подчеркнул, что большинство из них уже "разбежались", а кто-то даже погиб.

Белорусский генерал-лейтенант подчеркнул, что все лица, которые перешли на сторону ВСУ, являются "предателями Родины". Кубраков объяснил, что такие люди поддерживают "фашистскую идеологию", поэтому они должны быть привлечены к ответственности.

Министр также предупредил, что к ответственности будут привлекаться и те белорусы, которые пытаются через интернет узнать, как вступить в ряды ВСУ. Он уточнил, что в некоторых случаях с этими лицами будет проводиться профилактическая беседа.