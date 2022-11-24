Военкор Разин: боевики ВСУ бросают раненых сослуживцев

Военкор Владимир Разин рассказал, что боевики ВСУ бросают раненых сослуживцев.

Разин сообщил, что военные Донецкой Народной Республики (ДНР) взяли укрепрайон ВСУ. Там они нашли раненого украинского бойца. Военные ДНР забрали его, хотя, по мнению Разина, они могли бы и расстрелять его, об этом никто бы не узнал. Но у российских военных есть чёткое понимание, что если человек без оружия и он не представляет угрозу, то так делать нельзя, подчеркнул Разин.

"Они его забирают, они увозят с поля боя, они оказывают ему медицинскую помощь", — уточнил Разин.

В эфире "Крым 24" Разин рассказал, что боец ВСУ два дня лежал раненый, пока сослуживцы ходили мимо него, не оказывая помощи.

"Так вот пусть они спросят у парня, как у него дела, как они его бросили, как бросили своих на позиции. <…> Это за рамки всего адекватного выходит", — добавил военкор.