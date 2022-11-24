Литва объявила Лободу персоной нон грата из-за её "непонятного" отношения к РФ

Министерство иностранных дел Литвы включило украинскую певицу Светлану Лободу в список нежелательных лиц. Произошло это после того, как появилась информация о её гастролях в ряде литовских городов в ближайшее время.

Пресс-секретарь литовского внешнеполитического ведомства Паулина Левицкайте заявила, что в список персон нон грата Лободу включили "после консультаций с украинскими партнёрами".

Министр культуры Симонас Кайрис при всём при этом заявил, что поскольку Светлана Лобода является гражданкой Украины и проживает в Латвии, то въезд в Литву автоматический ей не запрещён, сообщает РИА "Новости".

Кайрис заявил, что Светлана Лобода вызывает вопросы с учетом её прежней позиции в отношении России. И добавил, что выступления певицы в Латвии были отменены самими организаторами, призвав представителей шоу-бизнеса в Литве последовать примеру коллег.

Ранее Светлана Лобода заявила, что всю жизнь говорит на русском языке и будет продолжать это делать. Однако в Россию приезжать не собирается.