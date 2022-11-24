Министерство иностранных дел Литвы включило украинскую певицу Светлану Лободу в список нежелательных лиц. Произошло это после того, как появилась информация о её гастролях в ряде литовских городов в ближайшее время.
Пресс-секретарь литовского внешнеполитического ведомства Паулина Левицкайте заявила, что в список персон нон грата Лободу включили "после консультаций с украинскими партнёрами".
Министр культуры Симонас Кайрис при всём при этом заявил, что поскольку Светлана Лобода является гражданкой Украины и проживает в Латвии, то въезд в Литву автоматический ей не запрещён, сообщает РИА "Новости".
Кайрис заявил, что Светлана Лобода вызывает вопросы с учетом её прежней позиции в отношении России. И добавил, что выступления певицы в Латвии были отменены самими организаторами, призвав представителей шоу-бизнеса в Литве последовать примеру коллег.
Ранее Светлана Лобода заявила, что всю жизнь говорит на русском языке и будет продолжать это делать. Однако в Россию приезжать не собирается.
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