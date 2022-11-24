По словам внештатного советника врио губернатора Херсонской области Александра Малькевича, украинские военные виновны в казнях не менее ста мирных жителей Херсона. Информация об этом появилась у ТАСС.
"В Херсоне как минимум 100 человек убито без суда и следствия", — сказал Малькевич.
Представитель администрации добавил, что в Херсоне числятся пропавшими без вести около 200 граждан.
До этого постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя рассказал, что украинские военные осуществляют на правом берегу Днепра массовые репрессии в отношении мирного населения.
Ранее сообщалось о расстреле украинскими военными в Херсоне 39 пророссийских общественников, а также о вывозе в неизвестном направлении из города херсонских 74 активистов. Об этом писали РИА Новости.
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