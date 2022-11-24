Лукашенко: целью расстрела пленных ВС РФ для Киева была эскалация

По мнению белорусского лидера Александра Лукашенко, ВСУшники расстреляли российских пленных ради того, чтобы ещё больше накалить отношения между Киевом и Москвой.

Лукашенко выразил уверенность, что такие вопиющие инциденты говорят о том, что украинцы всё делают по указанию американцев, потому что "самостоятельные умные люди" так поступать просто не могут.

"Что решала казнь российских ребят? Они что, хотели еще раз возбудить русского человека? Они это сделали!… Они делают всё для эскалации, и это настораживает — казалось бы, мелочь, а как возбуждает народ. Это говорит о том, что их за одно место американцы сильно держат. Самостоятельные умные люди так не поступают", — сказал Лукашенко.

Видео с интервью белорусского лидера было размещено в Telegram-канале "Пул первого".

Лукашенко напомнил, что "главный украинский пропагандист Подоляк" говорил, что если русские или белорусы зайдут на территорию Украины, им лучше сдаться в плен.

"Ну хорошо, сдались россияне в плен — зачем вы их расстреляли?" — спросил Лукашенко.

Ранее в Сети появилось видео с расстрелом безоружных бойцов ВС РФ, которые сдались в плен. По факту расстрела военных ВС РФ СК возбудил уголовное дело, а в Минобороны заявили, что массовое убийство, совершённое украинскими военными, было намеренным.