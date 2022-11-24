Журналист Афанасьев: священники помогают военным РФ, участвующим в СВО

Ведущий телеканала "Спас" Андрей Афанасьев рассказал, как священники помогают военным РФ, участвующим в СВО.

По словам Афанасьева, те подразделения, куда регулярно приходят военные священники, показывают "более высокий уровень боеспособности". Он отметил, что там бойцы сплочены, не бросают товарищей в беде и не оставляют свои позиции. Афанасьев подчеркнул, что СВО — это духовный вопрос.

"Вопрос духовного состоянию людей по обе стороны линии боевого соприкосновения", — заявил журналист.

По словам журналиста, священники в зоне СВО помогают военным осознать, что происходит и как правильно себя вести.