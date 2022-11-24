Ведущий телеканала "Спас" Андрей Афанасьев рассказал, как священники помогают военным РФ, участвующим в СВО.
По словам Афанасьева, те подразделения, куда регулярно приходят военные священники, показывают "более высокий уровень боеспособности". Он отметил, что там бойцы сплочены, не бросают товарищей в беде и не оставляют свои позиции. Афанасьев подчеркнул, что СВО — это духовный вопрос.
"Вопрос духовного состоянию людей по обе стороны линии боевого соприкосновения", — заявил журналист.
По словам журналиста, священники в зоне СВО помогают военным осознать, что происходит и как правильно себя вести.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.