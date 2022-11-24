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19FortyFive: Россия готовится к боевым действиям в Арктике

Мир

Россия упорно готовится к возможной войне за Арктику, сообщает аналитик издания 19FortyFive Питер Сучиу.

19FortyFive: Россия готовится к боевым действиям в Арктике

По словам автора, Россия увеличивает военное присутствие в Арктике и даёт понять Западу, что эта богатая ресурсами территория является российской.

"Россия готовится к "холодной войне" другого типа", — пишет Сучиу.

Во-первых, РФ расширяет военную базу "Арктический трилистник", расположенную на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Она была построена в середине прошлого века и представляла собой метеостанцию, связывающую Евразию и Северный полюс. В последние десятилетия она превратилась в могучую военную базу, отмечается в материале.

Во-вторых, авиация ВКС России регулярно патрулирует небо над Арктикой в условиях низких температур. Пилоты тренируются управлять истребителями МиГ-31 при -40 градусов по Цельсию.

В-третьих, Россия создаёт военную технику, которая будет способна действовать в холодных заснеженных местах. Так, в рамках проектов "Армата”, "Курганец-25” и "Бумеранг” разрабатываются зимние варианты танков, БТР и БМП.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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