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Ветеран ЦРУ Макговерн: США знают, что на самом деле произошло с MH17

Мир

Ветеран ЦРУ Рэй Макговерн уверен, что США знают, что на самом деле произошло с MH17.

Ветеран ЦРУ Макговерн: США знают, что на самом деле произошло с MH17

В своём блоге Макговерн заявил, что голландский судебный процесс был пародией на правосудие. По его мнению, правда о том, что произошло на самом деле в 2014 году так и не была раскрыта.

Напомним, в 2014 году MH17 летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Над территорией восточной Украины самолёт был сбит. Запад сразу же обвинил в катастрофе ополченцев. По мнению Макговерна, все доказательства были "неуловимыми, а их достоверность с самого начала вызывала подозрения".

Менее чем через сутки The New York Times обвинил в крушении лайнера Россию. Ссылались журналисты на разведывательные данные, предоставленные Службой безопасности Украины (СБУ). Сам Макговерн заявил, что старался не высказываться и не давать каких-либо оценок касаемо данной ситуации.

Позднее США заявили, что MH17 якобы был сбит российской ракетой класса "земля-воздух". Госсекретарь США Джон Керри сообщил о наличии неких снимков, которые подтверждают эти обвинения.

Макговерн задаётся вопросом, почему эти снимки не были обнародованы? Более того, доказательства не были переданы даже представителям Нидерландов. Отвечая сам на своё вопрос, ветеран ЦРУ полагает, что американская разведка почти наверняка знает, что на самом деле произошло с MH17.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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