Украинские националисты избили в Берлине мужчину и женщину, которые говорили на русском языке, сообщает издание Junge Welt.
Инцидент произошёл в ночь на 19 ноября в столице Германии. Мужчина и женщина ждали такси около ресторана и общались на русском языке. Их речь услышали украинцы. К ним подошли пятеро мужчин, один из которых держал в руках флаг Украины. Группа националистов напала на пару и начала их избивать. По словам потерпевшей, перед происшествием ни она, ни её спутник не общались на политические темы. Также они не вступали в беседу со злоумышленниками, которые обвинили их в поддержке российской спецоперации на Украине. Преступники орудовали бутылкой, которую они предварительно разбили, чтобы нанести максимальные повреждения своим жертвам. Женщина рассказала, что один из нападавших брызнул ей в лицо перечным газом, когда она лежала на асфальте. Потерпевшая сумела встать и скрыться в ресторане.
Немецкая полиция подтвердила информацию о преступлении и сообщила, что разыскивает злоумышленников.
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