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В СМИ Швейцарии вышла статья о том, как русские похищают украинских детей

Мир

Треш-историю о том, как Кремль похищает украинских детей, поведало своим читателям одно издание в Швейцарии.

В СМИ Швейцарии вышла статья о том, как русские похищают украинских детей

Если вкратце, то случилось в действительности следующее: с полного согласия родителей и абсолютно бесплатно украинскую девочку вывезли из подконтрольного района… в оздоровительный лагерь. Пока чадо грелось под солнцем в Геленджике, территорию отбила Украина. Самолично возвращать ребёнка в боевую зону в лагере отказались и оставили ребёнка ещё на какое-то время.

Мамаша бросилась к украинским военным, а те отмахнулись от неё, мол, твои проблемы, пишет Telegram-канал "Папочка канцлера". Пришлось "вызволять" дочь самой. Стоит отметить, что препятствий ей никто в России не чинил. Только директор лагеря лишний раз вздохнула, что волнуется за судьбу девочки. Но лучше же дома под бомбами, чем в безопасности в России. В итоге женщина забрала девочку и уехала… рассказывать швейцарцам, как русские детей похищают!

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Автор: Ирина Гусакова, Куратор: Любовь Степушова
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