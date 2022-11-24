У Макрона проблемы? Во Франции расследуют связи президента с американцами

Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование о возможном нелегальном финансировании кампании президента Эммануэля Макрона на выборах в 2017 году. То есть когда Макрон был избран на первый срок.

Расследованием занимаются три судьи, среди них Серж Турнер. Пять лет назад именно он предъявил обвинения в бывшему премьер-министру Франсуа Фийону, которого заподозрили в фиктивном трудоустройстве супруги. В результате Фийон был вынужден отказаться от участия в избирательной кампании. Хотя его шансы на победу в борьбе за пост президента Франции были очень высоки, он опережал по опросам Макрона.

Нынешнее расследование было начато в марте после доклада Сената, которое было посвящено отмыванию денег частными консалтинговыми компаниями и неуплате корпоративного налога, сообщает ТАСС.

Среди прочего отмечалось, что французский офис американской компании McKinsey последние десять лет, вероятно, не платил налоги. А вот расходы государства на услуги консалтинговых компаний в среднем удвоились с 2018 по 2021 год, когда они достигли одного миллиарда евро за год.

В мае в штаб-квартире компании был проведён обыск. После которого прокуратура добавила подозрения в "фаворитизме" и "нелегальном финансировании избирательной кампании".

Сейчас следователям известно о наличии связей между окружением Макрона и McKinsey. При этом представители компании работали у Макрона во время президентских выборов в 2017 году.

Может ли это стать проблемой для президента Франции, который был переизбран в этом году? На данном этапе едва ли. Пока сложно говорить о том, что у Эммануэля Макрона и в самом деле серьёзные неприятности. Впрочем, ему и его окружению явно есть над чем задуматься.