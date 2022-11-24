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Пипия: Запад требует, чтобы Грузия создавала проблемы для РФ вместе с Украиной

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Первый секретарь Центрального комитета Объединённой коммунистической партии Грузии Темур Пипия в разговоре с Pravda.Ru заявил, что западные политики хотят превратить страну в "анти-Россию".

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"Спецоперация ускорила все процессы в мире, в том числе в Грузии. Запад требует, чтобы она создавала дополнительные проблемы для России с юга, одновременно с Украиной. Правительство Грузии на это не пошло", — сказал политик.

По его мнению, хоть и власти страны поддерживают евроинтеграцию, на самом деле они хотят дружить с Москвой. Как отметил собеседник издания, чиновники разрабатывают проект постоянно действующей формы сотрудничества. Предположительно, "делегация общественности Грузии" посетит РФ в декабре.

"Запад требует сдать власть, чтобы произошла реабилитация "саакашистов". В этом случае Грузии на политической карте не будет", — добавил Пипия.

Ранее грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сказал, что Киев призывает Тбилиси открыть второй фронт против Российской Федерации.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Любовь Степушова
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