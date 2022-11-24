Объекты энергосистемы Украины, разрушенные в результате направленных ракетных ударов России, помогает восстанавливать компания из Казахстана. Об этом пишет EADaily.
На это указывают документы украинского Минфина, опубликованные в результате взлома компьютерной системы ведомства. Подробнее читайте на сайте издания.
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Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.