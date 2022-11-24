Компания из Казахстана помогает восстанавливать инфраструктуру Украины

Объекты энергосистемы Украины, разрушенные в результате направленных ракетных ударов России, помогает восстанавливать компания из Казахстана. Об этом пишет EADaily.

На это указывают документы украинского Минфина, опубликованные в результате взлома компьютерной системы ведомства. Подробнее читайте на сайте издания.