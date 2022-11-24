Мэр Харькова Игорь Терехов оштрафован за обращение к жителям города на русском языке. Об этом сообщают украинские СМИ.
Штраф политику назначили за речь в эфире телемарафона и ведение соцсетей на русском. Теперь ему предстоит выплатить 3,4 тыс. гривен.
Также уполномоченный по защите государственного языка обязал его вести все официальные страницы на украинском языке.
Ранее источник в Киеве рассказал, что по приказу президента Украины Владимира Зеленского в армию стараются мобилизовать всё население русскоязычных областей страны, почти не трогая жителей западных регионов.
Отметим, на русском языке предпочитают общаться многие украинские политики.
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