Мэра Харькова Терехова оштрафовали за использование русского языка

Мэр Харькова Игорь Терехов оштрафован за обращение к жителям города на русском языке. Об этом сообщают украинские СМИ.

Штраф политику назначили за речь в эфире телемарафона и ведение соцсетей на русском. Теперь ему предстоит выплатить 3,4 тыс. гривен.

Также уполномоченный по защите государственного языка обязал его вести все официальные страницы на украинском языке.

Ранее источник в Киеве рассказал, что по приказу президента Украины Владимира Зеленского в армию стараются мобилизовать всё население русскоязычных областей страны, почти не трогая жителей западных регионов.

Отметим, на русском языке предпочитают общаться многие украинские политики.