Офис Зеленского сообщил о возобновлении подачи электричества по всей Украине

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о возобновлении подачи электричества во все регионы страны.

"Фактически электричество подано во все области Украины", — отметил он.

По его словам, сначала к энергопитание подали на объекты критической инфраструктуры, потом — в дома украинцев. Бытовые потребители смогут пользоваться электроэнергией непродолжительное время (пару часов), поскольку уровень мощности в энергосистеме ещё недостаточно высокий.

В среду, 23 ноября Вооружённые силы РФ обстреляли энергетические объекты Украины, в результате чего без электричества остались многие регионы страны, в частности, Киевская и Одесская области. По данным Минэнерго Украины, что все украинские АЭС и большая часть ТЭС оказались обесточены.