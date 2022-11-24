Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о возобновлении подачи электричества во все регионы страны.
"Фактически электричество подано во все области Украины", — отметил он.
По его словам, сначала к энергопитание подали на объекты критической инфраструктуры, потом — в дома украинцев. Бытовые потребители смогут пользоваться электроэнергией непродолжительное время (пару часов), поскольку уровень мощности в энергосистеме ещё недостаточно высокий.
В среду, 23 ноября Вооружённые силы РФ обстреляли энергетические объекты Украины, в результате чего без электричества остались многие регионы страны, в частности, Киевская и Одесская области. По данным Минэнерго Украины, что все украинские АЭС и большая часть ТЭС оказались обесточены.
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