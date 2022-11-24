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Политолог Дудчак назвал идею Киева переименовать Россию "психбольницей"

Мир

На сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом переименовать Россию в Московию. Политолог Александр Дудчак прокомментировал предложение Киева и заявил, что на подобные выходки руководства Незалежной не стоит обращать внимания.

"Это же просто новости психиатрической больницы, где газеты издают её пациенты. Нормальные люди вообще не должны реагировать на бред сумасшедших, даже не стоит на это тратить время. Пусть изобретают все что хотят", — поделился своим мнением политолог в беседе с ФАН.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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