На сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом переименовать Россию в Московию. Политолог Александр Дудчак прокомментировал предложение Киева и заявил, что на подобные выходки руководства Незалежной не стоит обращать внимания.
"Это же просто новости психиатрической больницы, где газеты издают её пациенты. Нормальные люди вообще не должны реагировать на бред сумасшедших, даже не стоит на это тратить время. Пусть изобретают все что хотят", — поделился своим мнением политолог в беседе с ФАН.
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Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.