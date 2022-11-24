Il Fatto Quotidiano: накачка Киева оружием провалилась

Страны НАТО не готовы поставлять на Украину столько вооружения, сколько просит президент Украины Владимир Зеленский, сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Перед странами Запада, которые поставляют Киеву боеприпасы для артиллерии и уже испытывают их дефицит для своих нужд, встал трудный выбор: продолжить военную помощь и создать риски для собственной обороны или оказать затормозить украинский конфликт.

По словам исследователя Центра международных исследований (Cesi) Марко Ди Лиддо, некоторые страны ЕС призывают создать координационный механизм по производству вооружения, чтобы не опустошать резервы отдельных государств и удовлетворить потребности Киева.

"Когда Россия начала на Украине специальную военную операцию 24 февраля, мы уже опоздали", — отметил Лиддо.