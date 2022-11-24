Лафонтен: "Авария на СП — завершающий пункт в программе США подчинения Европы"

Бывший председатель СДПГ Оскар Лафонтен уверен: подрыв "Северных потоков" — дело рук американцев. Дружба, а уж тем более крепкие экономические отношения Европы и России США ни к чему, ведь им тоже нужно продавать кому-то свои ресурсы. Об этом политик заявил в интервью независимому каналу PUNKT. PRERADOVIC.

Авария на трубопроводе — завершающий пункт в программе подчинения Европы, считает Лафонтен. Теперь Старому Cвету ничего не остаётся, кроме как стать верными вассалами янки, пишет Telegram-канал "Папочка канцлера".

"США во многом достигли поставленных политических целей. Штаты натравили друг на друга Европу и Россию, что является главной целью американской политики вот уже 100 лет. Они смогли заменить российский газ, который был недорогим и более экологичным, на свой СПГ. Таким образом США стали крупнейшим поставщиком энергии в Европу. Это огромные деньги. Они закрепили свою оборонную промышленность. Это тоже бизнес. У американской военной промышленности огромные обороты. Американцы в общем смогли реализовать многие свои цели. А что касается этих трубопроводов, то тут далеко ходить не надо: сам Байден говорил, что Америка не допустит, чтобы "Потоки" работали. А канцлер стоял рядом с ним, как ручной пёс, и смотрел в пол. Это показывает, что европейцы стали верными вассалами США", — сообщил в интервью Лафонтен.

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